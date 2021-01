L'oposició retira el punt sobre la licitació del servei de menjadors en rebre'n dades

30.01.2021 | 04:00

Tots els grups de l'oposició (PSC, C's i JxT) havien presentat una moció referent a l'inici de l'expedient de contractació de la concessió del servei de menjador escolar per a centres públics d'infantil, primària i instituts escola de Terrassa. L'oposició criticava la manera com s'havia iniciat el procés, en considerar que hi havia una manca de transparència. Els tres grups municipals van decidir finalment retirar aquesta proposta de resolució després que l'equip de govern els fes arribar informació relativa al procés. L'inici de l'expedient de contractació va ser aprovat recentment per la Junta de Govern.