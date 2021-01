Havia begut i conduïa amb el carnet sense vigència

29.01.2021 | 20:32

Va donar positiu en alcohol i el seu carnet no tenia vigència. Agents locals van denunciar el dijous un conductor per aquest doble motiu. El van aturar al carrer del Pintor Vancells i van constatar que no havia realitzat el curs de sensibilització per retirada del permís de conduir. Tenia una condemna ferma. A més, el conductor va haver de bufar en les proves d'alcoholèmia. Els resultats van ser positius: de 0,58 i 0,57 mil·ligrams. La policia va avisar Egarvia per retirar el vehicle.