Estava borratxo al terra i duia un patinet robat

29.01.2021 | 20:32

Un individu ha estat imputat per un delicte d'apropiació indeguda perquè duia un patinet elèctric que constava a com a sostret. Un testimoni va trucar la Policia Municipal el dijous, a les 3.30 de la tarda, per informar que hi havia una persona estesa al terra al carrer de Frederic Mistral, a Sant Pere Nord. Uns agents van trobar l'individu, que estava conscient però en estat etílic. Entre les seves pertinences hi havia un patinet elèctric que havia estat sostret, segons van comprovar els guàrdies.