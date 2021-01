Un cotxe patrulla de la Policia Municipal de Terrassa en una intervenció a la Rambla d'Ègara. Nebridi Aróztegui Un cotxe patrulla de la Policia Municipal de Terrassa en una intervenció a la Rambla d'Ègara.

Condemnen l'Ajuntament a pagar a policies per lesions

Javier Llamas

29.01.2021 | 20:32

Si un policia és agredit en acte de servei, incidència bastant comuna, i arribat el judici l'acusat resulta ser insolvent, qui paga la indemnització per les lesions i les seqüeles? A tenor del que han dictaminat dos òrgans judicials en poc més d'un mes d'interval, l'administració pública de la qual depenen les víctimes. En aquests dos casos, l'Ajuntament, que ha estat condemnat a pagar les reclamacions plantejades per sengles membres de la Policia Municipal. La reivindicació era llarga i per a la plantilla suposa una victòria en una batalla de plets que va establint precedents. Segurament hi haurà més resolucions en uns mesos, perquè un tercer...