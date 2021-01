Detall del monticle de runam situat al Pla del Bon Aire, al costat d'una casa tapiada. Nebridi Aróztegui Detall del monticle de runam situat al Pla del Bon Aire, al costat d'una casa tapiada.

Abocador espectacular al Pla del Bon Aire

Javier Llamas

29.01.2021 | 20:32

A poc més de 200 metres de l'avinguda de la Lacetània, al Pla del Bon Aire, hi ha un abocador amb tones de residus de tota dimensió i tipus. No és cosa d'uns dies, ni de setmanes ni mesos. Sostenen alguns passejants habituals per la zona que el cúmul de residus s'ha anat ampliant en anys. I, pel que es veu, no para de créixer. Ahir mateix va créixer amb un electrodomèstic. I així, ampliant, ampliant, s'ha convertit en un imponent monument de la incúria camí del Parc Agroforestal. Aquest abocador està situat al costat d'una casa deshabitada i amb finestres i portes tapiades per a evitar ocupacions. Les escombraries criden a les escombraries, ja se sap, i...