36 agents estan de baixa a la policia pel brot de Covid-19

Emili González

29.01.2021 | 20:32

Un total de 36 agents es trobaven de baixa, amb dades d'ahir al migdia, pel brot de coronavirus declarat al cos (divuit, per haver donat positiu; i divuit més, en quarantena o confinats per contacte estret amb un positiu), segons fonts municipals. Sobre el brot, el sindicat SPL-CME indica que l'Executiu local intenta minimitzar públicament el problema, pel qual dimecres passat va començar un cribratge massiu realitzant proves PCR a tots els agents a l'Hospital de Terrassa. "Les nostres xifres i les seves no quadren: dimecres, nosaltres teníem comptabilitzats divuit casos positius de la Covid-19 al cos i una quarantena d'agents afectats, entre positius i altres en quarantena per contacte estret amb un...