Tret de sortida a una campanya insòlita

L. M. / Agències

28.01.2021 | 20:56

Aquesta mitjanit Catalunya ha donat inici a la campanya electoral més oberta, atípica i incerta de la seva història. I és que no hi ha un favorit clar, el volum d'indecisos és històric i els comicis del 14-F segueixen a l'espera de confirmació judicial. A més, serà una campanya sense les clàssiques imatges de grans recintes a vessar de fidels corejant el nom del seu presidenciable: principalment hi haurà actes senzills, d'aforament limitat i amb un ús estès de les plataformes telemàtiques, encara que es permet trencar el confinament municipal per poder assistir a un míting. Ahir el Govern va anunciar que prepara una aplicació...