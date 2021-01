El nou servei persegueix centralitzar la prestació dels ajuts econòmics. El nou servei persegueix centralitzar la prestació dels ajuts econòmics.

La nova oficina de prestacions començarà de manera virtual

Laura Hernández

28.01.2021 | 20:56

L'Àrea de Drets Socials liderada per Noel Duque té a punt la nova finestra única per a prestacions econòmiques, un servei que persegueix centralitzar la prestació dels ajuts econòmics i descarregar els equips bàsics de Serveis Socials de les tasques més administratives. L'oficina començarà a funcionar "aquest primer trimestre -anuncia Duque-. Estem pendents de la validació, per part de secretaria, d'unes modificacions en el reglament dels ajuts". El nou servei tramitarà i resoldrà tràmits com les beques de menjador, les dels casals i campaments, els ajuts a l'emergència, als subministraments, les prestacions a la...