Terrassa compra bucles per millorar l'atenció als sords

28.01.2021 | 20:56

L'Ajuntament de Terrassa ha adquirit 15 bucles magnètics per millorar l'atenció a persones amb dificultats auditives.

Els bucles són un sistema de comunicació per a persones que utilitzen elements de suport per la millora de l'audició (normalment audiòfons o implants coclears). El Consistori els instal·larà a les oficines d'atenció al públic i altres equipaments de la ciutat. A més, l'Oficina Tècnica per a la Promoció a l'Accessibilitat disposarà de dues unitats per tal de donar un servei de préstec de bucles magnètics per a qui ho requereixi. Degut a les restriccions sanitàries, a molts equipaments s'han hagut d'instal·lar mampares que protegeixin tan al personal com als usuaris. A més, l'ús de mascareta dificulta més la comunicació per a les persones amb dèficit d'audició, que sovint s'ajuden de la lectura de llavis. Aquesta situació ha generat una problemàtica i el Consistori vol donar-hi resposta amb els bucles, que emeten senyals magnètiques que l'implant o audiòfon capta.

L'usuari rep la informació directament a la seva oïda. A més, l'aparell redueix el soroll de fons i permet a la persona escoltar directament al seu suport el que capta el bucle. Els equips són portàtils.