Dos morts per acumulació de monòxid de carboni en un habitatge de Can Parellada Nebridi Aróztegui

Redacció

29.01.2021 | 09:34

Ahir a les 23.22 hores de la nit, els Bombers de la Generalitat van ser alertats que hi havia dues persones sense vida en un habitatge situat al número 98 del carrer de Grècia, al barri de Can Parellada. Fins al lloc, van desplaçar-se quatre dotacions per revisar l'immoble. Després de fer les comprovacions pertinents, les mesures van confirmar que hi havia una alta concentració de monòxid de carboni a l'habitatge, originat per la mala combustió d'una caldera de gasoil.

Un cop els Bombers van acabar la ventilació de l'immoble, efectius dels Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes exactes de la mort de les dues persones, un home de 81 anys i una dona de 76 anys.

Al lloc, també van treballar efectius de la Policia Local i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).