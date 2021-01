Compromís d'Endesa per invertir més a la xarxa elèctrica

Redacció

28.01.2021 | 20:56

L'Ajuntament i Endesa han acordat treballar junts per millorar l'estat de la xarxa elèctrica a Terrassa. Enguany, la companyia duplicarà la inversió de l'any passat.

El Consistori i la companyia es van reunir el dimecres de manera telemàtica. Segons va destacar el govern municipal, les dues parts van acordar "iniciar el treball conjunt per a la millora de l'estat de la xarxa de subministrament de la ciutat". Per l'any 2021, la companyia s'ha compromès a realitzar a Terrassa una major inversió, el doble que la realitzada l'any passat, "centrada concretament en la renovació de trams de la xarxes de mitja i baixa tensió; la renovació d'unitats transformadores; així com en la millora de centres de telecontrol". A més, també es preveu l'inici a Terrassa d'un un nou sistema que permetrà monitoritzar la xarxa de baixa tensió i, així, detectar possibles sobrecàrregues.

Aquests van ser els principals acords als que es va arribar a la reunió, que va comptar amb l'assistència de la tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, i el regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Energia, Carles Caballero. Els regidors es van entrevistar amb la directora general d'Endesa, Isabel Buesa, i altres representants de la companyia. Aquesta trobada va ser fruit de la demanda realitzada per part municipal a la companyia, arran de les incidències registrades a la ciutat des del passat mes de desembre, i de la reclamació per a poder disposar d'informació i motius dels talls produïts. L'Ajuntament va exposar la necessitat de poder disposar d'informació sobre l'estat de la xarxa de distribució, "així com establir mecanismes i canals d'actuació i comunicació que puguin actuar de forma preventiva i no reactiva, en la mesura de millorar el servei prestat a la ciutadania".

Ambs dues parts van decidir començar en les properes setmanes una Taula de Coordinació tant per analitzar els casos de talls com per a preparar les diferents actuacions acordades a la ciutat aquest any i els propers. L'Ajuntament, a més, ha habilitat un servei específic d'informació i suport per poder rebre els avisos de veïns que pateixin un tall de subministrament elèctric i poder informar als abonats davant les incidències en el subministrament elèctric. El telèfon, que és gratuït i que ja està operatiu, és el 900 87 71 50. L'horari d'atenció serà de 9 del matí a 1 de la matinada, inclosos els caps de setmana. De 9 a 19 hores l'atenció es realitzarà des del servei de Polítiques Socials d'Habitatge i, entre les 19 hores i la 1 de la matinada i els caps de setmana, ho farà l'empresa IMESAPI.

Endesa va afirmar que la reunió havia servit per donar respostes concretes a les necessitats de terrassa. I va afegir que la taula de coordinació tècnica analitzarà en detall les incidències que hi ha hagut de forma excepcional a la ciutat, especialment entre mitjan de desembre i de gener. "L'objectiu comú és prioritzar i definir accions específiques per garantir el subministrament elèctric, a banda de les ja planificades. Aquesta mateixa acció també s'està duent a terme amb diferents municipis d'arreu de Catalunya", assenyala la companyia.

Incidències

Endesa diu lamentar, com a subministradora d'un servei essencial, la situació que han viscut alguns veïns quan, "de forma excepcional i per causes diverses, s'han produït incidències que han afectat la continuïtat del subministrament d'electricitat". Ajuntament i empresa van fer un repàs de la situació i de les accions de millora ja realitzades el passat 2020 a tota la ciutat. Uns exemples: l'estesa de nou cablejat de mitjana i baixa tensió, la renovació tecnològica de línies de mitjana tensió i de 32 centres de transformació, l'aplicació del sistema de control remot en 24 infraestructures més de la ciutat o la sensorització de 46 instal·lacions.

Aquest any, Endesa s'ha compromès a fer una inversió "encara més ambiciosa que la de l'any anterior", principalment a la xarxa. Treballarà de forma coordinada amb l'Ajuntament "a l'hora de prioritzar les actuacions". En destaquen la modernització i la digitalització de les infraestructures "per aconseguir una xarxa cada cop més intel·ligent i resilient, la qual cosa s'aconsegueix amb la renovació tecnològica i l'ampliació de centres de transformació". També, amb el telecomandament, "que permet reduir en un 20% el temps d'interrupció del servei en cas d'incidències", i amb el nou sistema de sensorització de centres de distribució, "i amb l'estesa de nou cablejat de mitjana i baixa tensió, entre d'altres".