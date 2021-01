52 positius i 15 grups confinats a l'escola Joaquima Vedruna

Emili González

28.01.2021 | 20:56

L'escola Joaquima Vedruna, situada a la carretera de Castellar, té gairebé la meitat dels seus grups (15 de 31) confinats a causa dels contagis per coronavirus, que ahir sumaven 52 casos positius en els darrers deu dies, segons les dades de l'aplicació Traçacovid del Departament d'Educació. La situació afecta especialment l'etapa de primària (amb nou grups confinats), però també hi ha grups en quarantena a l'educació infantil (quatre) i, en menor mesura, a la secundària (un) i als cicles formatius (un altre).

El nombre de casos positius detectats va començar a créixer-expliquen des del centre- a partir de dimecres de la setmana passada, quan es va realitzar un cribratge entre els docents, on es van detectar cinc positius. Fins aleshores, a l'escola hi havia dos grups confinats (6è i 1r de primària). Després de fer els corresponents cribratges, van aparèixer més casos de contagis, de forma que els grups confinats van passar a ser vuit entre dijous i divendres fins a arribar, ja aquesta setmana, als quinze.

Protocols

Des del centre indiquen que han seguit tots els protocols de prevenció fixats pel Departament d'Educació per tal de minimitzar el risc d'infecció a les escoles, i fins a la setmana passada apunten que havien tingut molt poca incidència de la Covid-19 entre alumnes, professors i la resta del personal.

Ahir, però, i arran de l'augment en el nombre de contagis, hi havia a l'escola 411 persones confinades, segons Traçacovid. D'aquestes, tretze són professors.

Els confinaments dels grups tenen una durada de deu dies, de manera que d'entrada dilluns vinent ja es començaran a reincorporar al centre alguns dels que la setmana passada van haver de quedar-se a casa.

El Servei de Vigilància Epidemiològica, que realitza un seguiment de l'evolució dels contagis a l'escola, va decidir fer ahir un cribratge als grups d'educació primària i infantil no afectats per la situació com a mesura preventiva.

Segons Traçacovid, a Catalunya hi havia ahir 52.186 alumnes en quarantena en escoles i instituts a causa del coronavirus (un 3,62 per cent del total de l'alumnat). La xifra representa 784 estudiants en confinament més que dimecres. Així, 1.208 escoles i instituts catalans tenien ahir algun grup en confinat per la Sars-Cov-2. La dada representa una afectació del 23,67 per cent dels 5.104 col·legis i instituts catalans. Set centres es trobaven ahir completament tancats per raons epidemiològiques.