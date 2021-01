Els agents de la Policia Municipal van començar ahir a sotmetre's a proves PCR pel nombre creixent de casos positius al cos. Nebridi Aróztegui Els agents de la Policia Municipal van començar ahir a sotmetre's a proves PCR pel nombre creixent de casos positius al cos.

Salut certifica l'existència d'un brot a la policia local

Emili González

27.01.2021 | 20:58

Tots els agents de la Policia Municipal es fan des d'ahir proves PCR a la carpa instal·lada a l'exterior de l'Hospital de Terrassa per realitzar cribatges de coronavirus, després que el Servei de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut hagi confirmat l'existència d'un brot de la Covid-19 al cos. Per ara, un total de quinze policies han donat positiu en la Sars-Cov-2, mentre que setze més es troben en quarantena després d'haver mantingut un contacte estret amb una persona contagiada. El cribatge, que es van començar a dur a terme ahir al migdia i continuarà al llarg del dia d'avui, s'extén també a la resta dels treballadors de la planta zero de...