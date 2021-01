Reobren el cas de l'accident de tren per investigar Adif

Redacció

27.01.2021 | 20:58

L'Audiència Provincial de Barcelona ha reobert la causa pel descarrilament d'un tren a Vacarisses, un accident que al novembre de 2018 va provocar un mort i uns 50 ferits. El tribunal ordena investigar responsables d'Adif en entendre que l'accident es podria deure a "dèficits de manteniment", segons l'agència EFE.

La secció desena de l'Audiència de Barcelona ha dictat un acte que estima el recurs presentat per vuit afectats personats en la causa contra la decisió del jutjat d'instrucció número 4 de Terrassa d'arxivar el cas. L'Audiència obliga a practicar noves diligències, entre elles sol·licitar a Adif que detalli quin era el seu "organigrama complet" quan van passar els fets.

El tribunal, que en qualsevol cas descarta que l'accident constitueixi un delicte d'imprudència greu, coincideix amb la jutge instructora en què ja estan aclarides les causes del descarrilament del tren de rodalies, provocat per l'ensorrament d'un mur de maçoneria per l'acumulació d'aigua al terreny a causa de les pluges torrencials dels dies previs. No obstant això, ordena reobrir la investigació per esbrinar si va existir un "dèficit de cura" en els sistemes de control de la infraestructura que va impedir detectar les avaries que van provocar el col·lapse i ensorrament d'un talús sobre la via, la qual cosa va donar motiu al descarrilament.

Per al tribunal, també hi podria haver hagut un "dèficit de cura" en els dissipadors d'energia o la detecció de la presència d'obstacles en la cuneta d'evacuació de l'aigua, la qual cosa suposadament va facilitar que aquesta s'acumulés a la base del mur. El tribunal basa la seva decisió en els informes aportats per la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarioss del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (CIAF), que va concloure que els processos de control i vigilància d'Adif "no van ser eficients per a la prevenció del risc generat sobre el talús, substancialment la sobresaturació d'aquest i del parapet d'aigua de pluja".

Mecanismes insuficients

Concretament, la sala al·ludeix a "certs dèficits en el manteniment" de la via constatats per la CIAF perquè els mecanismes per evitar la caiguda forta d'aigües procedents de la carretera sobre el mur eren insuficients, la qual cosa va afavorir que penetressin en el terreny amb més rapidesa.

Per a les magistrades, les responsabilitats "poden anar en dues direccions": en primer lloc, els plans d'inspecció i manteniment no van preveure que els mecanismes de control del risc de caiguda eren insuficients i exigien una "vigilància més profunda".

D'altra banda, manté el tribunal, també podrien haver-hi hagut errors en el manteniment pel "deficient estat dels dissipadors d'energia", de la qual cosa podrien ser responsables els encarregats de la inspecció, informació i execució de mesures correctores d'Adif.

Les "omissions" detectades, no obstant això, no són suficients per apreciar un delicte d'imprudència greu en el sinistre, segons la sala, que recalca: "no pot afirmar-se que s'hagi donat una absoluta o greu desistiment dels deures de vigilància, ni que els protocols establerts i que no van ser suficients per a la detecció del risc anessin descurats en l'elemental".

Una cosa és que siguin millorables, com indiquen les conclusions de l'informe de CIAF, "i una altra que puguin qualificar-se de temeraris", abunda l'acte.

El tribunal ordena al jutjat de Terrassa requerir a Adif l'organigrama complet "de l'organització jerarquitzada de càrrecs, amb expressió de funcions i responsabilitats que atén la seguretat i manteniment de les vies i el seu recorregut, descendint des del màxim responsable fins a la concreció de la via R4 entre Cerdanyola i Manresa", a partir d'inicis de 2018 fins a l'actualitat.

També requereix el nom dels responsables del Centre de Gestió de Xarxa i Lloc de Comandament/Centre de Regulació i Control d'Adif durant els dies 1 d'octubre a 30 de novembre de 2018. En relació a les causes de la mort d'un passatger en l'accident ferroviari, la sala reconeix que les diligències practicades són suficients i han permès descartar negligències en les revisions i manteniment del comboi sinistrat.