Un nou projecte fomenta la cultura ètica dels ens locals

Redacció

27.01.2021 | 20:58

Terrassa és una de les dues ciutats que pren part en el projecte pioner dels Plans d'integritat per a l'administració local, que impulsa l'Associació Catalana de Municipis (ACM) a través de la Fundació de Transparència i Bon Govern Local. Juntament amb Mollet del Vallès, Terrassa està inclosa en una proposta que vol impulsar els plans d'integritat a tots els ens locals de Catalunya com a segell de qualitat democràtica, i com a mostra de compromís amb la transparència. La iniciativa ha començat amb una prova pilot que es duu a terme en ajuntaments grans, de més de 5 mil habitants. La segona fase, en què hi participaran consistoris petits, de...