Cada institut presentarà equips de quatre alumnes que estaran a la seva classe. Cada institut presentarà equips de quatre alumnes que estaran a la seva classe.

L'INS Nicolau Copèrnic organitza avui una Copa Cangur online

Laura Massallé

27.01.2021 | 20:58

Després de la suspensió de l'edició 2021 de la Copa Cangur, una coneguda competició de matemàtiques per equips per a alumnes d'ESO que organitza cada any la Societat Catalana de Matemàtiques de forma presencial, Frederic Corrigüelas, professor de l'Institut Nicolau Copèrnic, ha ideat un programa per poder desenvolupar l'activitat de forma remota. Així, aquesta tarda quaranta equips d'alumnes de 2n, 3r i 4t d'ESO de nou instituts d'arreu de Catalunya participaran en la prova. "He creat un full de càlcul de Google combinat amb dos Google Forms. És la manera de poder recollir les respostes per internet i després processar-les per calcular la...