Una comissió tècnica analitzarà la viabilitat de municipalitzar el servei de menjador escolar. Arxiu Una comissió tècnica analitzarà la viabilitat de municipalitzar el servei de menjador escolar.

L'oposició porta al ple la licitació del servei de menjador escolar

Emili González

27.01.2021 | 20:58

L'inici de l'expedient de contractació de la concessió del servei de menjador escolar per a centres públics d'infantil, primària i instituts escola de Terrassa, aprovat per la Junta de Govern, segueix portant cua. L'oposició ha decidit presentar una moció conjunta sobre la qüestió al ple municipal de demà per estar en desacord en com s'ha iniciat el procés i per denunciar-ne el que consideren que ha derivat en una manca de transparència. En la proposta de resolució, PSC, C's i Junts per Terrassa (JxT) critiquen que l'inici de l'expedient s'hagi aprovat en una junta de govern en lloc d'haver-se produït "una discussió oberta i transparent al...