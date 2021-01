Lleuger descens d'ingressats als dos hospitals

27.01.2021 | 20:58

La xifra de pacients amb Covid-19 ingressats a Mútua i Hospital de Terrassa ha experimentat un lleuger descens als darrers dies. El dilluns hi havia 200 persones hospitalitzades. Ahir, el número havia baixat a 187, segons les dades facilitades pels dos proveïdors sanitaris locals. D'aquest 187 pacients, 22 estaven a les UCI.

L'hospital universitari MútuaTerrassa tenia ahir un total de 91 malalts de coronavirus: 79 pacients a planta, tres malalts a la unitat de semicrítics i nou a la UCI. A l'Hospital de Terrassa hi havia 78 pacients a planta, més 13 a la UCI. Cinc persones que havien donat positiu en el tests es trobaven en hospitalització domiciliària. En total, l'hospital del Consorci Sanitari de Terrassa controlava 96 malalts.

El divendres passat, la xifra entre els dos centres era de 196 i el dilluns va augmentar a 200. La pressió a les UCI es manté en termes similars: 21 ingressats el dilluns i 22 ahir.

D'altra banda, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va mostrar ahir de nou la seva preocupació per la creixent presència de la soca britànica: "Preveiem que sigui la majoritària a Catalunya en quatre setmanes", va afirmar, segons l'agència EFE. Argimon va assenyalar que caldrà seguir l'evolució per avaluar-ne l'impacte sobre la situació epidemiològica general. De totes maneres, va expressar preocupació per la situació assistencial, que actualment ja té més de 3.000 persones ingressades als hospitals i 700 a les UCI a tota Catalunya.