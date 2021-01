Incompleix el toc de queda i acaba detingut

28.01.2021 | 18:19

La Policia Municipal va detenir aquest dimecres un individu que va ser aturat perquè incomplia el toc de queda; va resultar que tenia pendent una ordre de cerca i detenció. A les 11.15 de la nit, uns agents van aturar un vehicle que circulava pel carrer del Periodista Grané. Hi anaven quatre persones. Els policies van comprovar que al conductor li constava el requeriment i el van arrestar. I van denunciar els quatre individus per no respectar el confinament nocturn. En total, la Policia Municipal va interposar el dimecres onze denúncies per incompliment de les restriccions.