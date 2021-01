Salut detecta un brot a la Policia Local i farà un cribratge massiu

Redacció

27.01.2021 | 12:47

El Servei de Vigilància Epidemiològica de la Generalitat considera que hi ha un brot de coronavirus a la Policia Municipal de Terrassa i realitzarà un cribratge massiu amb proves PCR entre els agents, segons ha informat en un tuit el sindicat del cos SPL-CME. En l'última setmana, almenys una quinzena d'agents de la Policia Local han donat positiu per coronavirus i uns altres quinze han hagut de confinar-se per haver tingut un contacte estret amb persones infectades.

L'Ajuntament de Terrassa no ha confirmat per ara la realització imminent d'un cribratge massiu al cos. A finals de la setmana passada, el regidor de Seguretat, Xavier Fernández Ribero, sí que va corroborar l'existència d'una trentena d'agents afectats per la Covid-19 (entre contagiats i confinats), però va evitar parlar d'un brot de coronavirus a la Policia Municipal.