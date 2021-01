La policia desallotja un bar obert en horari no permès i amb 28 persones a dins La policia desallotja un bar obert en horari no permès i amb 28 persones a dins

Javier Llamas

26.01.2021 | 20:39

Una trucada va posar en guàrdia a la Policia Municipal: hi ha un bar amb gent dins en tal lloc. Eren les sis de la tarda del dissabte i les restriccions sanitàries per a la contenció del Covid-19 no permetien activitat hostalera a aquesta hora. El lloc era la Cogullada. Va ser la policia i va trobar a 28 persones en l'establiment, que va ser desallotjat. I els clients i la propietària, multats. La persiana del local estava baixada, però el bar estava funcionant d'amagat, segons indicava la informació que va rebre la Policia Municipal aquella tarda. Una patrulla policial es va dirigir a la zona, al carrer del Pintor Sorolla, per a comprovar els fets. I els va comprovar. Era cert: les llums de...