La policia desallotja un bar obert en horari no permès i amb 28 persones a dins

Javier Llamas

26.01.2021 | 20:39

Una trucada va posar en guàrdia a la Policia Municipal: hi ha un bar amb gent dins en tal lloc. Eren les sis de la tarda del dissabte i les restriccions sanitàries per a la contenció del Covid-19 no permetien activitat hostalera a aquesta hora. El lloc era la Cogullada. Va ser la policia i va trobar a 28 persones en l'establiment, que va ser desallotjat. I els clients i la propietària, multats.

La persiana del local estava baixada, però el bar estava funcionant d'amagat, segons indicava la informació que va rebre la Policia Municipal aquella tarda. Una patrulla policial es va dirigir a la zona, al carrer del Pintor Sorolla, per a comprovar els fets. I els va comprovar. Era cert: les llums de l'establiment estaven enceses i s'escoltava música i converses.

Van arribar més dotacions, tres més. Segons la policia, el bar estava en ple funcionament. Els guàrdies van entrar i van començar a identificar a gent. Van localitzar a 27 clients i a la propietària del negoci. Tots van ser denunciats per incompliment de les mesures de protecció.

Per consumir alcohol

Els 28 denunciats integren la xifra de 84 sancions interposades pel cos local durant el passat cap de setmana en els controls realitzats per a detectar incompliments de les normes sanitàries. Tres persones van ser multades per consumir alcohol en la via pública i cinc més, per formar un grup sense portar mascareta. A més, estaven armant escàndol prop del carrer de Vinyals. Això va ser el dissabte, a les 9.15 del vespre. La policia va localitzar a 14 persones que incomplien el toc de queda. Cinc individus van ser sorpresos dins d'una botiga. Eren les 11.25 de la nit i estaven bevent alcohol i fent cas omís de les mesures de seguretat, indica la policia.

El divendres, les denúncies van ser onze: en quatre casos els sancionats van ser els responsables i clients de dos bars oberts fora d'horari. El diumenge, la Policia Municipal va cursar denúncies al propietari d'un bar obert en horari no permès: hi havia dotze persones a la terrassa.

El dilluns i la matinada d'ahir, la xifra de denúncies interposades per la Policia Municipal pels incompliments de restriccions va ser d'onze. Set, per infringir el toc de queda. uns agents van obrir expedient sancionador als responsables de dos bars que donaven servei en horari no permès.