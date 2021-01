Efectes intervinguts pels agents a un sospitós de robar en una escola de Ca n'Anglada. policia municipal Efectes intervinguts pels agents a un sospitós de robar en una escola de Ca n'Anglada.

Dos detinguts en una onada de robatoris en escoles de Terrassa

J. Ll.

26.01.2021 | 20:39

Dos a Ca n'Anglada, un a uns metres d'aquest barri, un altre a les Arenes. Quatre robatoris en uns pocs dies, en menys d'una setmana. Una ona d'assalts ha afectat escoles de Terrassa i dos individus han estat detinguts per la seva presumpta implicació en alguns d'aquests fets delictius. El dilluns, una unitat de la Policia Municipal patrullava pel carrer del Doctor Aymerich i Gilabertó, a Ca n'Anglada. A les 3.30 de la matinada, els agents van observar el moviment d'un individu a l'interior d'un col·legi. I no eren hores. Es van acostar els agents al recinte, l'escola Antoni Ubach. L'intrús va intentar amagar-se. La patrulla va contactar amb la central per a demanar reforços. Van arribar tres dotacions...