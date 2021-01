Alertes de foc al carrer de Bartrina i a la Rambla

27.01.2021 | 04:00

L'avaria en uns cables sembla la causa d'un incendi elèctric que es va desencadenar el dilluns a la tarda al barri de Sant Pere Nord. A les 4.36 de la tarda, el sistema 112 va alertar que hi havia cables elèctrics amb foc al carrer de Bartrina, amb el carrer de Provença. Va acudir al lloc una patrulla de la Policia Municipal i una dotació de Bombers de la Generalitat. Segons la policia, van comprovar que no hi havia perill i van donar avís a la companyia elèctrica per efectuar les reparacions necessàries.

D'altra banda, el fum derivat de la crema d'una olla es va estendre el dilluns al vespre per un bloc de pisos de la Rambla d'Ègara, a prop del carrer d'Ausiàs Marc. L'alerta va arribar a la Policia Municipal i als bombers. Els serveis d'emergències van comprovar que no hi havia més incendi que la crema del recipient.