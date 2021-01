"Vull un test abans, però també després d'estar a la mesa"

25.01.2021 | 19:59

Veïna de Ca n'Aurell i mestra de cinquè de Primària, la Susanna Giménez, de 44 anys, ha viscut com un gerro d'aigua freda que li hagi tocat ser suplent de la presidència en una mesa electoral de l'Escola Isaac Peral. "En una altra situació no m'hauria importat viure l'experiència, però jo que precisament porto des del març extremant les precaucions; que pràcticament vaig de la feina a casa i de casa a la feina; Jo que fins i tot faig la compra per internet per no anar al súper... ara resulta que potser m'hauré de passar tot el dia en un col·legi electoral. No és un risc que podria evitar?", es pregunta. La terrassenca explica que...