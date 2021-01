"Preparen un futur de pensions més reduïdes per a la majoria"

Santi Palos

25.01.2021 | 19:59

En substitució d'una gran manifestació a Madrid, que la Covid-19 ha fet impossible, la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) va convocar ahir actes arreu d'Espanya per expressar el "rebuig frontal" "a les recents recomanacions del Pacte de Toledo i la política del ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivà. A Terrassa, es va organitzar conjuntament amb la concentració que, els dilluns, davant de l'Ajuntament reivindica la defensa i la millora de la sanitat pública, i de les pensions.

Davant d'un centenar d'assistents, Jacint Comelles, ceramista i membre del Moviment per unes Pensions Dignes (MPD) va llegir el manifest conjunt que denuncia "la substitució complementària del sistema públic de pensions, per mitjà dels plans privats d'empresa, via convenis, amb suport de diners púbics i suport governamental i a costa dels ingressos de la Seguretat Social, afeblint seriosament la caixa única de les pensions".

Pels moviments socials de pensionistes, l'argument de l'existència d'un perill de desequilibri financer de les pensions públiques és "fals", i amb ell "s'intenta dinamitar el Sistema Públic de Pensions amb la complicitat de determinats agents socials amb interessos econòmics en aquests plans privats".

Les recomanacions del Pacte de Toledo d'octubre, i el desenvolupament que pretén el ministre, "preparen un futur de pensions públiques cada vegada més reduïdes per a la majoria de la població, complementades amb pensions privades, ara sota la modalitat d'empresa per a qui pugui paragar-les".

Les recomanacions no inclouen cap de les reivindicacions dels moviments de pensionistes. Ni "garantir per llei la revaloració de les pensions d'acord amb l'IPC real i anual", ni "pensió mínima igual a salari mínim i no inferior al 60 per cent del salari mitjà com estableix la Carta Social Europea", ni el "100 per cent de la pensió amb mínim de 40 anys cotitzats i edat de 60 anys".

Les representants del Casal de la Dona van dir que les recomanacions "estan mancades d'una visió feminista i transversal". No recullen la situació de les dones de fer feines, ni de la temporalitat i precarietat en què moltes treballen. "Han estat una gran decepció, que no presenten cap perspectiva per eliminar la desigualtat de gèneres".

Les representants de Marea Blanca van denunciar el fet que hi hagi 24.525 persones a les llistes d'espera a l'Hospital de Terrassa, i 26.137 a Mútua, mitjana sigui superiors a la general de Catalunya, i que els CAPs' continuïn sense metges.

"O menjar o pagar la llum"

"Hi ha gent a la nostra ciutat que ha d'escollir entre pagar el menjar i pagar la factura de la llum", va denunciar Pepe Sánchez, representant de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa (Favt)) en la intervenció següent. Sánchez va anunciar que la Favt presentarà al pròxim ple una moció sobre el tema. "Molts ciutadans estan al límit del patiment constant, per la pandèmia , i a sobre els hi pugen la factura de la llum, ara més pels efectes del temporal de neu. La llum ha de ser un servei protegit, bàsic i universal". L' acte es va cloure amb dues cançons de Pepe Xino.