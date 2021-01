Les intervencions d'urgència pel vent van continuar durant el cap de setmana Les intervencions d'urgència pel vent van continuar durant el cap de setmana

25.01.2021 | 19:59

Els serveis d'emergències van continuar durant el cap de setmana les actuacions per l'acció del fort vent que havien començat el divendres. Aquest dia el vent va fregar a Terrassa els 115 quilòmetres per hora. El dissabte i el diumenge la màxima velocitat registrada va ser de 69,5 i 70,2 quilòmetres, respectivament. Suficient, però, per ocasionar problemes que es van sumar als romanents del divendres. Així, només la Policia Municipal va realitzar durant el cap de setmana una seixantena d'intervencions. Els bombers en van comptabilitzar més de vint: arbres caiguts, planxes volant o a punt de volar, tanques mogudes, finestres a punt de caure d'edificis, barret de...