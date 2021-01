Un estudi lliga la pandèmia amb una menor salut mental

Emili González

25.01.2021 | 19:59

La perllongada situació de pandèmia iniciada el març, amb els efectes econòmics i socials que se'n deriven, es tradueix també en una minva de la salut mental de molts ciutadans. Aquesta és una de les primeres conclusions de l'estudi sobre l'impacte social de la Covid-19 que en l'actualitat està duent a terme l'Observatori Comarcal del Vallès Occidental. Així ho va avançar divendres el president de l'organisme supramunicipal, Ignasi Giménez, en la roda de premsa posterior al Consell d'Alcaldies.

A banda de les conseqüències psicològiques que el context de pandèmia actual té sobre la població, el mateix estudi (que es presentarà pròximament) determina quins col·lectius de la comarca pateixen més la crisi del coronavirus. Entre aquests hi ha les persones que tenien una feina o un negoci, i de cop la seva economia va quedar congelada, en una situació que sovint s'ha vist agreujada pel retard en el cobrament d'algunes ajudes, segons apunten a l'organisme.

Entre els col·lectius més afectats per la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia són -assenyala l'anàlisi en elaboració- les persones grans, en situació de dependència i/o discapacitat, a més de les persones cuidadores (moltes d'elles, dones estrangeres). També les famílies monomarentals, les persones nouvingudes en situació irregular, així com les persones que tenien problemes de salut mental previs o que els han aparegut arran de la crisi, entre altres grups de població. "També advertim que moltes persones especialment afectades per la situació actual encara no tenen present quins són els circuits propis per accedir a les ajudes que brinden els serveis socials municipals", va afirmar Giménez.

Fons europeus

El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental va lligar la incidència social del coronavirus amb la voluntat de l'organisme d'accedir als fons europeus Next Generation. Aquests neixen d'un pla de reconstrucció econòmica post-Covid, pactat pels països membres de la Unió Europea i suposarà la mobilització, al llarg dels pròxims tres anys, d'un gran volum de recursos.

En aquesta línia, el Consell Comarcal ha creat l'Oficina Next Generation, amb la funció de treballar per consolidar els tres projectes que a nivell de comarca presentaran a la convocatòria. I també amb l'objectiu de donar suport a altres iniciatives dels ajuntaments que vulguin optar a aquestes ajudes.

El Consell d'Alcaldies també va donar llum verda divnedres passat a la creació de l'anomenat Comitè per la sanitat del Vallès Occidental, dins del Pla de reconstrucció comarcal aprovat el juny.

El comitè estarà format pels ajuntaments, les persones designades pel Departament de Salut; el de Treball, Afers Socials i Famílies; el Col·legi de Metges de Barcelona i per la Coordinadora del moviment veïnal del Vallès Occidental. Es tracta d'un òrgan consultiu i deliberatiu de la situació sociosanitària de la comarca i de les demandes sanitàries del territori.