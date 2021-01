La Masia Freixa serà un dels nous punts de votació en els comicis. A l'edifici modernista s'habilitaran dues meses electorals. Nebridi Aróztegui La Masia Freixa serà un dels nous punts de votació en els comicis. A l'edifici modernista s'habilitaran dues meses electorals.

Els col·legis electorals passen de 46 a 60 pel 14-F

Emili González

25.01.2021 | 19:59

En uns comicis marcats per la pandèmia, i a l'espera de la decisió final del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre la data definitiva de les eleccions, el Govern municipal va presentar ahir el dispositiu previst per al 14 de febrer. La principal novetat és que un de cada tres electors haurà de dipositar la seva papereta en un punt de votació diferent del seu habitual. Seguint les indicacions del Procicat, el Consistori ha redefinit el mapa electoral de Terrassa "per tal de garantir el dret a vot en espais segurs i adaptats a les circumstàncies", va assegurar el tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert. Amb l'objectiu d'esponjar...