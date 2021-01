Dona ferida en un accident de trànsit amb un turisme, una bici i un patinet implicats

25.01.2021 | 19:59

Una dona va resultar ferida el dissabte en un accident de trànsit ocorregut al passeig del Camp del Roure. Segons la informació recollida per la Policia Municipal, en l'accident es van veure implicats la bicicleta, un turisme estacionat i un patinet. La conductora d'aquest últim vehicle va ser assistida per sanitaris del SEM i la Policia Municipal va elaborar un informe tècnic. Aquesta incidència va ocórrer a les set de la tarda. Unes hores abans, a les 11.30 del matí, el sistema 112 va alertar la policia de l'accident d'un ciclista al camí de Can Bogunyà. Una dotació policial es va desplaçar fins a aquella zona rural i va atendre el ferit. En una primera exploració presentava signes d'haver patit una possible fractura d'un braç. Una ambulància va efectuar el trasllat als serveis d'urgències de l'Hospital de Terrassa.