Detingut per atracar una peixateria

J. Ll.

25.01.2021 | 19:59

El dijous al migdia, un delinqüent va atracar una peixateria de les Arenes. Portava un ganivet. Va fugir amb el botí, es va ficar en un bar i la policia el va detenir allà gràcies a la col·laboració ciutadana. Hores després, els responsables del bar van trobar en els lavabos el ganivet. El sospitós ja està a la presó.

Als 12.44, la Policia Municipal va rebre l'avís: un individu acabava d'assaltar una peixateria a les Arenes. Havia esgrimit un ganivet per a intimidar a la treballadora i va aconseguir els diners de la recaptació. El lladre va sortir de l'establiment, però va decidir no dur a terme una fugida de molt de tros. Es va ficar en un bar pròxim. Unitats de la Policia Municipal es van dirigir a la confluència del carrer del Tibidabo amb el de l'Aneto.

Cap a on havia anat l'assaltant? Com anava vestit? Diversos testimonis van respondre a les preguntes dels agents i tres dotacions policials van posar en marxa una batuda pels voltants. El van localitzar a prop. Uns policies van entrar en un bar i van observar un individu sospitós: les seves característiques responien a la descripció física aportada pels testimonis i la víctima. I la dona assaltada el va reconèixer.

Els agents el van detenir. En l'escorcoll li van trobar diners, 790 euros. Però no portava el ganivet. Es va desfer de l'arma, però no en el trajecte entre la peixateria assaltada i el bar on va buscar refugi passatger. A les quatre de la tarda, algú va telefonar a la Policia Municipal per a comunicar que l'arma blanca estava en els lavabos del bar. Uns guàrdies van recollir la prova. El detingut va passar a disposició judicial i va ingressar a la presó.