C's denuncia el "secretisme" del Govern en la licitació del servei de menjador escolar

Santi Palos

25.01.2021 | 19:59

La polèmica per l'aprovació, per la Junta de Govern local, de l'inici de l'expedient per la concessió del servei de menjador de les escoles i instituts públics, segueix fent xup-xup. Ahir, Ciutadans (C's) va anunciar que presentarà una proposta de resolució, que li agradaria fos conjunta amb la resta de partits de l'oposició, "que no hem estat infomats del plec de condicions", per aclarir el tema. "Aquesta licitació (de 25 milions d'euros, per dos anys, prorrogables per dos més) hauria d'haver anat al ple. Passar-la a la Junta de Govern és escamotejar-la", assenyala David Aguinaga. C's vol que sigui objecte de debat "i amb transparència....