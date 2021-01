Un altre robatori espectacular a la botiga d'Apple al Centre

Javier Llamas / Emili González

25.01.2021 | 19:59

Robatori, un altre cop. La botiga de productes Apple, Intecat, al carrer Major, va ser assaltada ahir de nou. Com el 28 de desembre, com altres tantes vegades. Uns lladres la van saquejar després d'irrompre en l'establiment amb un vehicle, un BMW X5 negre que van estavellar contra la porta i amb el qual van entrar fins al fons, fins a rebentar una paret interior per a accedir al magatzem. És (era) una paret revestida de ferro amb doble capa d'estructura de guix. El valor del botí supera, segons les primeres informacions, els 100.000 euros.

Van arribar amb l'X5, pel que sembla sostret, i el van deixar allà, a les portes del local, després del robatori. Un altre automòbil els esperava a uns metres, al costat de la cantonada amb el carrer de la Unió, on, precisament, està situada una perfumeria també objecte de robatoris amb força molt sovint. Els delinqüents van arrossegar el botí pel carrer, en sacs d'enderrocs replets de productes electrònics. Van recórrer uns cinquanta metres a peu, es van ficar en el segon vehicle i van escapar pel Portal de Sant Roc, en direcció a l'autopista C-58. Quan van arribar els mossos, dels assaltants quedava el rastre de la seva actuació: les destrosses, les prestatgeries i les taules buides i les imatges de càmeres de seguretat.

L'espectacular allunatge va ser perpetrat al voltant de les sis del matí. Entre la porta de la botiga i un banc, la trajectòria efectuada pels lladres, hi ha uns nou metres. No existeixen obstacles en aquest trajecte, malgrat que els responsables de Intecat ho han proposat a l'Ajuntament repetides vegades. De fet, van posar uns murs de formigó (dits "new jersey") el dia del penúltim robatori, el 28 de desembre passat, però la presència d'aquest impediment físic va durar uns pocs dies. Òscar Fàbregas, gerent de l'empresa, denúncia que l'Ajuntament li va fer retirar els murs sota amenaça de multa.

Aquests nou metres va recórrer l'X5 a tota velocitat per a franquejar a les braves la porta, de 22 mil·límetres de gruix de vidre més una làmina de plàstic intermitja, i arrasar el que va trobar al seu pas dins del local. En uns pocs minuts, els assaltants van sortir amb sacs plens d'articles. Pel que sembla, portaven dos sacs. Van sonar les alarmes i uns veïns van telefonar a la policia. Es van presentar dotacions dels mossos, però els malfactors ja estaven en l'autopista.

Les taules havien estat arrossegades fins a l'interior del magatzem violentat. Els mossos van acordonar l'establiment. No era la primera vegada que ho feien.

El 28 de desembre, gairebé a la mateixa hora, uns delinqüents van irrompre en el mateix lloc. El 5 d'octubre del 2015, dilluns també, va ser assaltada l'anterior botiga, situada llavors a la plaça d'Anselm Clavé, al costat del Portal de Sant Roc. Era el sisè robatori que patia l'establiment en un parell d'anys. Entre finals del 2013 i la primavera del 2014, el local va ser saquejat de nit quatre vegades. Tenint en compte els antecedents, no resulta estranya la inquietud dels responsables del negoci. "Demanem mobiliari urbà que dificulti aquestes accions. L'Ajuntament ens va respondre que no. Farem una queixa formal i, si cal, una denúncia. Lladres hi haurà sempre, però hi ha coses evitables. Per part nostra estem fent tot el possible per a tenir botigues més fortificades, però necessitem més col·laboració", afirma Òscar Fàbregas. "Estem en uns moments difícils i només ens faltaven més pals a les rodes", conclou.