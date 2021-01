Un altre robatori espectacular a la botiga d'Apple al Centre

Javier Llamas / Emili González

25.01.2021 | 19:59

Robatori, un altre cop. La botiga de productes Apple, Intecat, al carrer Major, va ser assaltada ahir de nou. Com el 28 de desembre, com altres tantes vegades. Uns lladres la van saquejar després d'irrompre en l'establiment amb un vehicle, un BMW X5 negre que van estavellar contra la porta i amb el qual van entrar fins al fons, fins a rebentar una paret interior per a accedir al magatzem. És (era) una paret revestida de ferro amb doble capa d'estructura de guix. El valor del botí supera, segons les primeres informacions, els 100.000 euros. Van arribar amb l'X5, pel que sembla sostret, i el van deixar allà, a les portes del local, després del robatori. Un altre automòbil els esperava a uns metres,...