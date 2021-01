200 hospitalitzats amb Covid-19 a Terrassa

L. M.

El nombre de pacients amb Covid-19 ingressats als hospitals de Terrassa ha augmentat lleugerament aquest cap de setmana, passant dels 196 de divendres als 200 d'aquest dilluns. El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha experimentat una petita pujada de malalts hospitalitzats, ja que divendres eren 95 i ahir, 105. En canvi, a MútuaTerrassa hi ha hagut una baixada lleu, passant de 101 a 95. Sumant els malalts d'ambdós centres, els que es troben a planta han pujat de 164 a 167; els que són a l'UCI (unitat de cures intensives), de 20 a 21, i els hospitalitzats a domicili, de set a nou. En canvi, els pacients a la unitat de semicrítics (només a Mútua) han disminuït a la meitat, de sis a tres.

En concret, el CST informava ahir de 85 pacients ingressats a planta pels 79 de divendres, dotze a l'UCI (un més), i vuit a domicili (tres més). MútuaTerrassa comunicava 82 malalts amb coronavirus a planta (tres menys) i els mateixos 9 i 1 de divendres a l'UCI i a domicili, respectivament, a més dels tres malalts de la unitat de semicrítics.

Segons informava la Generalitat de Catalunya a través del portal dadescovid.cat, ahir l'índex de risc de rebrot a Terrassa era de 542 (molt alt) i l'Rt o velocitat de transmissió de la malaltia, de 0,94, cosa que indica que cada malalt contagia de mitjana menys d'una persona i que la pandèmia ja no creix.

A tota Catalunya, els pacients hospitalitzats per Covid-19 van superar ahir, per primera vegada des de la primera onada, els 3.000, amb un total de 3.038 ingressats, 80 més que diumenge, dels quals 684 estaven a l'UCI, nou més que el dia anterior. Tot i això, el virus segueix retrocedint i la velocitat de contagi es manté per sota d'1, en 0,93, una centèsima més que diumenge. Entre divendres i diumenge van morir un total de 165 persones a causa del coronavirus.