Terrassa tindrà catorze col·legis electorals més el 14 de febrer

Emili González

25.01.2021 | 12:40

Terrassa tindrà catorze col·legis electorals més el pròxim 14 de febrer, en unes eleccions marcades per la pandèmia i a l'espera de la decisió definitiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha de dictaminar si finalment els comicis podran celebrar-se en aquesta data. En tot cas, l'Ajuntament ha presentat avui el dispositiu previst per a la jornada, en el qual es passa de 46 a 60 punts de votació.

S'incorporen espais en què es votarà exclusivament en aquestes eleccions, com la Masia Freixa, la Sala Muncunill, el Vapor Universitari i el Recinte Firal, així com un total de dinou centres cívics que han de servir per descongestionar determinats col·legis i garantir que els ciutadans puguin votar seguin els protocols de prevenció per evitar contagis. El nombre de meses creix i passa de 244 a 265.