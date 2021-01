Segon robatori amb allunatge en un mes a la botiga d'Apple

Emili González

25.01.2021 | 12:19

La botiga Intecat, situada al carrer Major, ha estat avui objecte d'un nou i espectacular robatori amb el mètode de l'allunatge. A tres quarts de sis del matí, un vehicle tot terreny de la marca BMW s'ha encastat contra el vidre de l'establiment, com ja havia succeït el 28 de desembre passat. Aquesta vegada, però, el vehicle no s'ha aturat, ha entrat dins de la botiga, s'ha encastat contra el magatzem i n'ha rebentat la paret. Els lladres han aconseguit endur-se'n múltiples productes tecnològics. Aquest matí, els operaris treballaven per reparar els nombrosos danys ocasionats a l'establiment per la irrupció del vehicle.