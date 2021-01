Santi Palos

25.01.2021 | 12:23

la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Pública de Pensiones (Coespe) havia convocat avui actes a tota Espanya contra "la substitució complementària del sistema públic de pensions, per mitjà dels plans privats d'empresa", que recomana el Pacte de Toledo d'octubre de 2020. El de Terrassa ha tingut lloc aquest matí, al Raval de Montserrat. En representació del Moviment per a unes Pensions Dignes (MPD), Jacint Comelles ha llegit el manifest que denuncia que aquests plans privats d'empresa tindran "el suport de diners públics i el suport governamental i a costa dels ingressos de la Seguretat Social, afeblint seriosament la caixa única de les pensions". El manifest afegeix que les mesures proposades en aquest "tan fosc" Pacte de Toledo "preparen un futur de pensions públiques cada vegada més reduïdes per a la majoria de la població, complementades amb pensions privades, ara sota la modalitat d'empresa, per a qui pugui pagar-les".