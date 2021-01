C's vol seguretat pels repartidors els dies de tempesta

Santi Palos

25.01.2021 | 12:01

El grup municipal de Ciutadans (C's) presentarà al pròxim ple cinc propostes de resolució i tres acords de junta de portaveus, que el regidor David Aguinaga ha presentat aquest matí. La primera expressa la preocupació de C's per la seguretat dels repartidors de serveis a domicili (sobretot menjar) quan han de treballar amb situacions metereològiques extremes (ventades, pluges torrencials) com les viscudes a Terrassa els darrers dies. "Volem que l'Ajuntament estableixi unes restriccions quan es detecten situacions de risc. Que obliguin a fer el repartiment en cotxes i no en vehicles lleugers (motos, bicicletes). També fem una crida a la sensibilitat dels ciutadans. En un moment de metereologia extrema, no s'haurien de demanar pizzes a domicili", ha assenyalat Aguinaga. C's també portarà al ple propostes relatives al reconeixement de les víctimes de la violència terrorista, la construcció de la residència per a la tercera edat de Sant Pere Nord, la defensa del constitucionalisme, la situació sanitària a Terrassa, la millora de la informació sobre el coronavirus i els 257 habitats buits que existeixen a Terrassa i que són propietat de la Sareb.