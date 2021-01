Una aplicació per a la gent gran de Terrassa

25.01.2021 | 16:04

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa un nou canal d'informació per a les persones grans. Es tracta de grups de difusió a WhatsApp per informar de les activitats d'interès. Qualsevol persona de 60 anys o més interessada a rebre informació al ser mòbil pot trucar al 606457140 de dilluns a dijous de 9 a 13 hores i demanar donar-se d'alta als grups de difusió que vulgui. També hi ha l'opció de donar-se d'alta omplint un formulari al lloc web del Consistori. Les farmàcies de Terrassa col·laboraron en la difusió del projecte amb cartells i donaran informació.