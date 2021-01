El TSJC manté les eleccions el 14-F per "normalitat democràtica" El TSJC manté les eleccions el 14-F per "normalitat democràtica"

Redacció

22.01.2021 | 20:30

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va argumentar ahir que manté provisionalment les eleccions al Parlament de Catalunya el 14 de febrer per "preservar la normalitat democràtica" i per evitar una "situació de bloqueig i precarietat institucional" que afecti la legitimitat del Govern en plena pandèmia. En un acte, que va comptar amb un vot particular, la sala contenciosa del TSJC va exposar els motius pels quals va acordar dijous mantenir suspès l'ajornament de les eleccions per al 30 de maig, aprovat pel Govern divendres de la setmana passada. El tribunal indica que no obliga a votar "irreversiblement el 14 de febrer" ni ha fixat aquesta data. En...