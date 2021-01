La tempesta provoca destrosses

Javier Llamas

22.01.2021 | 20:30

No va ser tant la pluja, intensa, sí, però poc duradora, com el vent que la va acompanyar i va arribar a bufar a 114,8 quilòmetres per hora a la ciutat. Només a Montsec d'Ares, al Pallars Jussà, el vent va ser més fort que a Terrassa. La tempesta que ahir va assotar a Catalunya va afectar en gran manera a la nostra ciutat, una de les més afectades per un temporal que va provocar despreniments d'objectes i caigudes d'arbres, murs i pals. Els bombers, la policia i altres serveis d'emergències es van haver d'ocupar a fons.

La primera alerta la van rebre els bombers a les 9.20 del matí. Ja queia un xàfec fort: la planxa d'una teulada tremolava al carrer de Marconi i era necessari retirar-la o assegurar-la. Els avisos a Bombers de la Generalitat se succeïen: una claraboia s'havia desplomat al carrer de Nicau Talló i un veí sofria inundacions. Calia sanejar l'immoble. Al carrer d'Ègara s'aixecava una coberta i a la carretera de Martorell un mur esfondrat havia danyat un cotxe, sense causar ferits. Al carrer de Marconi calia assegurar un aparell d'aire condicionat i al de Bèlgica sortien espurnes d'un pal. A la plaça del Doctor Robert es desprenia arrebossat.

Un pal s'havia trencat al carrer d'Europa i se subjectava pels cables. A les 10.44 del matí es van apagar els semàfors a l'avinguda del Vallès, al costat del carrer de Pontevedra i al carrer de Marinel·lo Bosch el vent havia fet volar una teulada. Tres arbres havien caigut al carrer del Romaní, el del Lliri i el de Bosch i Gimpera. Un altre, al Parc dels Catalans. I un altre, al carrer de Romania. Fins a les set de la tarda els bombers van rebre més de 50 avisos. Un, per l'enfonsament d'un mur que va esclafar un cotxe al carrer del Miño.

Pla d'emergència

L'alcalde, Jordi Ballart, va activar al matí en Pla d'Emergència Municipal per pluja i vent. L'Ajuntament demanava als ciutadans evitar les zones boscoses, no creuar rieres ni torrents i extremar la precaució.

Les previsions meteorològiques emeses pel CECAT el dijous parlaven d'alerta per font vent però indicaven altes velocitats, que podien superar els 72 quilòmetres, a les comarques del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. Per a la província de Barcelona s'esperava menys intensitat. Però la ventada va copejar el Vallès Occidental amb força. La pluja va deixar registres de 5 litres d'aigua per metre quadrat. El Servei Meteorològic de Catalunya prediu per a avui un cel ennuvolat. Per a demà, dia assolellat.