Un operari talla una branca d'un arbre caigut al Parc dels Catalans. Un operari talla una branca d'un arbre caigut al Parc dels Catalans.

La tempesta provoca destrosses

Javier Llamas

22.01.2021 | 20:30

No va ser tant la pluja, intensa, sí, però poc duradora, com el vent que la va acompanyar i va arribar a bufar a 114,8 quilòmetres per hora a la ciutat. Només a Montsec d'Ares, al Pallars Jussà, el vent va ser més fort que a Terrassa. La tempesta que ahir va assotar a Catalunya va afectar en gran manera a la nostra ciutat, una de les més afectades per un temporal que va provocar despreniments d'objectes i caigudes d'arbres, murs i pals. Els bombers, la policia i altres serveis d'emergències es van haver d'ocupar a fons. La primera alerta la van rebre els bombers a les 9.20 del matí. Ja queia un xàfec fort: la planxa d'una teulada tremolava al carrer de Marconi i era...