Picabaralla en la licitació del servei de menjador escolar

L. M.

22.01.2021 | 20:30

La Junta de Govern local ha aprovat l'inici de l'expedient de contractació de la concessió del servei de menjador als centres públics d'educació infantil i primària i instituts escola de Terrassa per als pròxims dos anys. Des de l'executiu asseguren que es fa amb "criteris de sostenibilitat, qualitat i educació" i que "aquesta acció és el primer pas que s'està impulsant des de l'Ajuntament, tant per a la millora del servei de menjador escolar, una prioritat per a l'Equip de Govern, com per a iniciar, en paral·lel, els treballs d'estudi per a la seva municipalització" el 2023 a través d'una comissió formada per responsables...