Joaquín Muriana, de 70 anys, és un dels adjudicataris que haurà d'abandonar en breu l'hort municipal que té llogat. Nebridi Aróztegui Joaquín Muriana, de 70 anys, és un dels adjudicataris que haurà d'abandonar en breu l'hort municipal que té llogat.

L'Ajuntament elimina els horts de Mossèn Homs

Javier Llamas

22.01.2021 | 20:30

Ell, Joaquín Muriana, està convençut de plantar patates, encara que el més probable és que no les pugui recollir aquest estiu pròxim, perquè per a llavors el seu hort no existirà. Només existirà "si hi ha una pròrroga de l'Ajuntament". És a dir, si s'amplien els terminis que el govern municipal té al cap per a desmantellar els horts municipals de la zona de Mossèn Homs. Però l'Ajuntament està decidit: els horts desapareixeran en breu, en la primavera. De les vuitanta parcel·les, ara per ara només estan en funcionament el 60%, més o menys. Proliferen les bledes en una parcel·la. En la...