JxT vol més hores de jardins de la Casa Alegre

Santi Palos

22.01.2021 | 20:30

"Són un petit pulmó verd dins el centre, que hauria de poder ser més gaudit per la ciutadania", assenyala Meritxell Lluís, portaveu del grup municipal de Junts per Terrassa (JxT), sobre els jardins de la Casa Alegre de Sagrera. Per això li dol que l'horari d'obertura al públic sigui tan restringit, que per exemple els diumenges només s'hi pugui estar d'onze del matí a dues de la tarda, i dilluns, dimarts i tots els festius aquests jardins estiguin tancats. Sembla que pel fet "d'haver-se d'ajustar, de manera incomprensible, a les disponibilitats del personal de la Casa Alegre, cosa que no passa amb la Masia Freixa i el Parc de Sant Jordi". I també per...