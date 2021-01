Els Mossos troben maria i pastilles en una batuda a Ca n'Anglada

J. Ll.

22.01.2021 | 20:30

Al carrer van trobar una caixa amb 60 pastilles de benzodiazepines i 41 bosses amb marihuana, i una amb haixix. La batuda ja havia acabat, amb un resultat d'un detingut, cinc denunciats i 13 traslladats a la Comisaría per suposades irregularitats en la seva situació a Espanya, quan els agents van trobar aquestes substàncies en la via pública. Acabava, al voltant de les nou de la nit del dijous, una espectacular batuda policial a Ca n'Anglada.

Dotacions dels mossos, amb personal de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) i efectius de seguretat ciutadana, van arribar al carrer de Sant Cosme a les set de la tarda acompanyats d'una dotació del Cuerpo Nacional de Policía.

Els uns i els altres van identificar desenes de persones en la part alta del carrer de Sant Cosme i el de Sant Damià. Els mossos van detenir un individu amb un requeriment judicial i van aixecar tres actes de denúncia per possessió o consum de drogues i una acta al propietari d'un local obert quan havia d'estar tancat. Una persona va ser denunciada perquè no portava posada la mascareta. El Cuerpo Nacional de Policía es va emportar tretze persones per presumptes infraccions a la llei d'estrangeria.

Queixes veïnals

Al carrer hi havia drogues. Les van trobar els mossos després: 41 bosses que suposadament contenien marihuana, una bosseta amb tres peces d'haixix i una caixa amb seixanta píndoles.

No és la primera vegada que la policia desplega una batuda en la mateixa zona. Ja ho va fer al setembre passat. Les queixes veïnals per inseguretat són constants.