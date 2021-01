Desmantellada una banda d'estafadors per internet que actuava des de Terrassa

Els investigats enviaven de forma massiva correus a les víctimes per entrar en els comptes.

Javier Llamas

22.01.2021 | 20:30

Les víctimes vivien a diferents punts d'Espanya pero la banda que les enganyava estava a Terrassa. El Cuerpo Nacional de Policía ha desmantellat un grup organitzat que feia estafes per internet amb el mètode del "phising", l'enviament massiu de correus electrònics per obtenir dades bancàries. Els malfactors suplantaven a bancs. Hi ha deu detinguts, set d'ells a Terrassa.

Les investigacions, desenvolupades per la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Terrassa, van començar el mes de març de l'any passat, després que la policia rebés diverses denúncies similars interposades en diverses localitats espanyoles. Els delinqüents enviaven correus de manera massiva a possibles víctimes i suplantaven la identitat d'un conegut banc. En els missatges instaven els destinataris a prémer un enllaç per a desbloquejar l'accés als serveis de banca en línia.

"Després d'introduir les claus en una pantalla, que simula minuciosament la imatge corporativa de l'entitat, els responsables realitzaven transferències no consentides", explica la Policía Nacional.

Les transferències es duien a terme a través d'una plataforma digital de proveïdor de serveis de pagament i anaven a parar a comptes de membres de l'organització criminal. Els delinqüents disposaven dels diners de manera immediata. Els investigadors van buscar víctimes i van obtenir un manament judicial per accedir a moviments bancaris dels receptors dels fons. La policia va descobrir 14 transferències il·lícites per sumes que passaven dels 57.000 euros. La meitat dels implicats tenen antecedents per delictes contra el patrimoni.

L'operació policial ha conclòs amb la detenció, de manera esglaonada als darrers mesos, de deu persones: set a Terrassa i tres a Ceuta, Leganés i Mataró, respectivament. La majoria són marroquins però entre ells hi ha també espanyols. I tots estan ja en llibertat. Les comissaries de Ceuta, Jaén i Leganés han col·laborat en l'operació.