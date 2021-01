Els investigats enviaven de forma massiva correus a les víctimes per entrar en els comptes. Nebridi Aróztegui Els investigats enviaven de forma massiva correus a les víctimes per entrar en els comptes.

Desmantellada una banda d'estafadors per internet que actuava des de Terrassa

Javier Llamas

22.01.2021 | 20:30

Les víctimes vivien a diferents punts d'Espanya pero la banda que les enganyava estava a Terrassa. El Cuerpo Nacional de Policía ha desmantellat un grup organitzat que feia estafes per internet amb el mètode del "phising", l'enviament massiu de correus electrònics per obtenir dades bancàries. Els malfactors suplantaven a bancs. Hi ha deu detinguts, set d'ells a Terrassa. Les investigacions, desenvolupades per la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Terrassa, van començar el mes de març de l'any passat, després que la policia rebés diverses denúncies similars interposades en diverses localitats espanyoles. Els delinqüents...