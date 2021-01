Cribratge massiu a la policia davant l'augment de contagis

Javier Llamas

22.01.2021 | 20:30

Per al govern municipal, no es pot parlar de brot des del punt de vista tècnic. Però l'executiu sí admet que hi ha un problema de Covid-19 a la Policia Municipal. Un augment considerable de positius i confinaments aquesta setmana ha motivat que el Consistori hagi decidit fer un cribratge massiu a la plantilla del cos local. Ahir hi havia una quinzena d'agents infectats i una quinzena més confinats.

Xavier Fernández Rivero, regidor de l'àrea, va confirmar ahir les dades i la inquietud. L'edil afirma que el dilluns li van ser notificats cinc positius. El dijous li van comunicar que ja hi havia tretze. I ahir, un més. Uns quinze policies estaven confinats en els seus domicilis per haver tingut contacte estret amb persones infectades.

Les baixes són ja unes trenta en una plantilla policial de 236 funcionaris. Dos guàrdies, a més, estan de baixa llarga des de fa mesos en sofrir seqüeles del coronavirus del qual es van contagiar en la primera onada.

Rivero va voler tranquil·litzar ahir a la població "perquè el servei de la Policia Municipal està garantit, vint-i-quatre hores tots els dies". Però l'edil no va defugir que l'increment de casos durant la setmana ha provocat preocupació en els responsables del cos i en l'equip de govern. Segons el regidor, no es pot assegurar que existeixi un brot del virus en la Policia Municipal, perquè alguns guàrdies s'han infectat mentre estaven fora del treball. Però la pujada de positius, que afecta diversos torns, crida a l'alerta i l'edil es va reunir ahir amb representants sindicals per a escoltar les seves queixes i prendre nota de les demandes. El dilluns es reunirà la taula tècnica de la policia.

L'Ajuntament "reforçarà totes les mesures del protocol" de seguretat sanitària aprovades mesos enrere i es durà a terme un cribratge massiu a la plantilla "al més aviat possible", va assegurar Rivero.

Denúncia

Tres sindicats, SPL-CME, UGT i SALT, han denunciat la situació davant Inspecció de Treball. Argumenten en el seu escrit "falta de mesures preventives" a la Policia Municipal i parlen d'un brot de coronavirus en el torn de la tarda, amb una desena d'agents contagiats. La setmana ha estat moguda en acusacions per part de delegats sindicals, que asseguren que les mesures de prevenció segueixen sense aplicar-se mig any després d'un informe efectuat per una mútua.

El 12 de gener, diuen representants dels treballadors, es va informar el servei de prevenció del Consistori sobre un brot al cos. Es demanava intervenció. El 15 de gener, davant el que creuen "passivitat" del servei, els agents es van organitzar per comprar tests detectors.